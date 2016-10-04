Николай Дроздов предложил читать Библию с экранов телевизоров

Бессменный ведущий телепрограммы “В мире животных” Николай Дроздов, уже два года подряд являющийся членом российской Общественной палаты, выступил с предложением зачитывать отрывки из Библии на ведущих телеканалах и радиостанциях страны.

Дроздов выразил уверенность, что чтение священного писания благотворно скажется на духовном здоровье россиян. Состояние души ведущий сравнил с экологической обстановкой на планете и заявил, что “экология души” - не менее важный вопрос, так что не следует о ней забывать. Чтение Библии в эфире, по мнению Дроздова, является проявлением заботы о российских гражданах.

Дроздов является членом десяти комиссий Общественной палаты, в том числе по вопросам культуры, патриотического воспитания и межрелигиозных отношений.

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