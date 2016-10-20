Боевики казнили 14 представителей местной власти в Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о расправе, которую учинили боевики над представителями органов местной власти в восточном Алеппо.

Сообщается, что террористы публично казнили четырнадцать человек, занимавших должности в органах местного самоуправления. Поводом для расправы стало то, что представители власти призывали мирных граждан покинуть удерживаемые боевиками районы.

Ранее стало известно, что трое российских военнослужащих были ранены в результате прицельного огня, который открыли террористы по гуманитарным коридорам. На протяжении всего сегодняшнего дня в Алеппо действует режим гуманитарной паузы, который продлится еще трое суток.

Читайте также:

В Алеппо началась гуманитарная пауза

См. все новости дня