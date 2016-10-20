Депутат Рады предрек возвращение Крыма и Донбасса после экономического краха РФ

Киев сможет восстановить контроль над Крымом и Донбассом после того, как рухнет экономика России. Об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

По мнению парламентария, финансовые резервы РФ на исходе, Геращенко посчитал, что их хватит еще максимум на два с половиной года. После того, как у Москвы закончатся деньги, российскую экономику постигнет коллапс, который приведет к тому, что Крым и Донбасс вернутся в состав Украины, полагает депутат.

Ранее в четверг «АН-онлайн» писали о том, что Россия согласилась на размещение на востоке Украины полицейских ОБСЕ. Такая договоренность была достигнута на встрече «нормандской четверки» в Берлине.