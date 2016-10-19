Житель ОАЭ развелся с женой после того, как увидел ее без косметики

Гражданин Объединенных Арабских Эмиратов почувствовал себя обманутым, обнаружив, что не имел представления о настоящей внешности своей избранницы, пока впервые не увидел ее без косметики. Разочарованный мужчина тут же подал на развод.

Супружеская пара приехала на отдых в один из курортов ОАЭ. Когда женщина смыла макияж, чтобы искупаться, супруг был шокирован сильными переменами, произошедшими в ее внешности. Кроме того, жена призналась, что носит накладные ресницы и цветные линзы, а также сделала несколько пластических операций. После этого мужчина сразу подал на развод и отказался общаться с супругой.

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