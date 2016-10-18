Больше всего голосов Трамп получил бы в России и Китае

По результатам опроса, который был проведен Gallup International/WIN в разных странах мира, выяснилось, что большинство проголосовало бы на выборах президента США за Хиллари Клинтон. Что касается ее прямого конкурента Дональда Трампа, то за него отдали бы свой голос около четверти опрошенных.

Интересно, но кандидат в президенты США от республиканцев получил большую поддержку от американцев, россиян и китайцев. Причем в США и Поднебесной за него отдали бы свои голоса почти половина респондентов: 41% и 44% опрошенных соответственно. В России – 33%. Возможно, в нашей стране могло бы быть и больше. Однако многие граждане просто-напросто не смогли решить, какого кандидата предпочесть и вообще отказались отвечать на опрос, сообщает Газета.ru.

Кстати, "АН-онлайн" проводит собственный подобный опрос. В нем может принять участие каждый желающий. В настоящее время "проголосовали" почти 2 тысячи посетителей нашего сайта, и выводы можно сделать уже сейчас. Похоже, более 70% наших читателей просто не пошли бы на выборы, т.к. им безразличны оба основных кандидата в президенты США. Хиллари Клинтон поддерживает каждый двадцатый. А победу, если бы президента США выбирали наши читатели, одержал бы Дональд Трамп. Причем, более чем с четырехкратным перевесом.