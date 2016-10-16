Сегодня утром в Черногории стартовали парламентские выборы. Всего в выборах в Скупщину - парламент страны - участвуют четырнадцать партий и три коалиции.

Политические аналитики отмечают, что от результатов выборов будет зависеть, продолжит ли Черногория прозападный курс, проводимый главой Демократической партии социалистов Мило Джукановичем, или же будет ориентироваться на налаживание отношений с Россией в случае победы оппозиционного блока Демократический фронт.

По мнению аналитиков, новое правительство Черногории будет коалиционным, однако у оппозиционеров имеют все шансы прервать многолетнее пребывание у власти Джукановича, уже четверть века занимавшего посты президента или премьер-министра страны.

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