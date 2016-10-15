Правительство Саудовской Аравии заявило, что авиаудар по траурной процессии в столице Йемена во время церемонии похорон был нанесен по ошибке, произошедшей из-за неточности в данных разведки.

Как было установлено в ходе расследования, целью удара были хуситы, которые, согласно разведданным, находились в означенной зоне. При этом командование ВВС Саудовской Аравии не давало согласия на проведение атаки. Таким образом, имело место грубое нарушение правил. Эксперты, расследовавшие случившееся, призвали правительство Саудовской Аравии выплатить компенсацию родным погибших.

Напомним, в результате авиаудара, нанесенного по траурной процессии в столице Йемена, были убиты свыше двухсот человек, еще около пятисот получили ранения.

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