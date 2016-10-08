ИноСМИ сообщили о гибели мэра столицы Йемена в результате атаки аравийской коалиции

Несколько ударов с воздуха было нанесено по зданию с проходившими внутри траурными мероприятиями, на которых присутствовали представители недавно сформированного правительства хуситов.

Согласно фотографиям с места происшествия, здание полностью уничтожено. Сообщается, что в результате авиаудара погибло не менее 82 человек, однако точное число погибших и пострадавших в данный момент не известно. Ряд иностранных СМИ сообщает, что в числе и мэр столицы, однако официального подтверждения этому факту нет.

Согласно заявлению хуситов, авиаудар был нанесен военно-воздушными силами аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией, однако командование коалиции отвергает свою причастность к произошедшему.









Фото: twitter.com/omeisy

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