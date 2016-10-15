“Самая сексуальная учительница” оказалась 17-летней школьницей

Семнадцатилетняя школьница из Белоруссии Оксана Невеселая неожиданно для себя стала звездой Instagram после того, как некоторые пользователи приняли ее за учительницу математики.

Вернувшаяся с отдыха девушка обнаружила, что число подписчиков на ее аккаунт в Instagram неожиданно выросло вдвое, а затем на улицах к ней стали обращаться люди с просьбой сфотографироваться. Как оказалось, дело в ее фотографиях у школьной доски. Снимки быстро распространились среди китайских пользователей, а затем - и по всему миру. Британские таблоиды назвали Оксану “самой сексуальной учительницей математики”.

Неожиданная популярность совсем не обрадовала девушку. Оксана была шокирована количеством обрушившегося на нее негатива со стороны интернет-пользователей, но больше всего ее возмутил факт искажения информации о ней.









Фото: Instagram.com

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