Взорвавший Instagram московский миллионер оказался фейком

Столичный миллионер, составивший конкуренцию в соцсети Instagram эксцентричному итальянцу Джанлуки Вакки, оказался фальшивкой. За образом богача скрывался обычный пенсионер из Химок, сообщает "Коммерсантъ".

Идея превратить обычного человека в звезду социальных сетей, создав ему видимость роскошной жизни, пришла в голову маркетологу Роману Зарипову, Он обратил внимание, что людей привлекают красота и богатство, чем и решил воспользоваться для создания образа миллионера для обычного пенсионера по имени Борис, которого нашел благодаря объявлению на сайте для актеров. 65-летний Борис был в хорошей физической форме и имел небольшой опыт актерской игры - этого оказалось вполне достаточно.

В течение несколько месяцев Зарипов вместе со своим другом раскручивали профиль “миллионера”, наполняя страницу фотографиями Бориса в брендовой одежде, модных заведениях и дорогих автомобилях. Уже в первые дни у столичного “богача” в Instagram появилось около 3 тысяч подписчиков, всего же за месяц на него подписались порядка 10 тысяч человек.

Как впоследствии признался маркетолог, машины и одежда были взяты напрокат. Всего на раскрутку псевдомиллионера ушло не более 50 тысяч рублей.









Фото: instagram.com

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