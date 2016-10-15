Авария, унесшая жизни четырнадцати человек, произошла в Индии. Пассажирский автобус упал в техническую яму, наполненную водой, которая была вырыта при проведении дорожных работ.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной аварии. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел с дороги и рухнул в яму, вырытую рабочими при проведении ремонтных работ. Авария унесла жизни четырнадцати человек, еще не менее семнадцати получили травмы разной степени тяжести.

Индийская полиция приступила к расследованию обстоятельств случившегося. Не исключается, что к аварии привела поломка в системе управления автобусом.









Фото: twitter.com

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