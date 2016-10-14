В Германии беженцы попытались продать младенца на eBay

На международном интернет-аукционе eBay появилось объявление о продаже ребенка. В описании к необычному лоту указывалась цена в пять тысяч евро и соответствующая информация: имя и возраст - 40 дней.

Посетители интернет-магазина были возмущены появившимся объявлением. Многочисленные жалобы, поступавшие от пользователей, привлекли внимание администрации, которая в оперативном порядке удалила объявление, заблокировала пользователя и обратилась в правоохранительные органы. Всего объявление провисело на сайте не дольше получаса.

В результате расследования была задержана семья беженцев, проживающая в немецком городе Дуйсбурге. Младенца передали социальным службам.

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