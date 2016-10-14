Барак Обама ошибся в названии прежней должности Путина во время интервью прессе

Американский президент допустил ошибку, когда давал интервью журналистам после своего выступления в поддержку кандидата в президенты США от демократических сил.

Барак Обама стал критиковать республиканцев, которые способствовали продвижению Трампа в лидеры Штатов, сообщает ria.ru. По его словам, они противоречили сами себе. Как сказал американский президент, они, выступая за жесткую внешнюю политику, заняли сторону кандидата, «для которого образец для подражания Владимир Путин — бывший глава КГБ».

Кстати, часть республиканцев отказалась от поддержки Трампа. Причиной стала запись, датированная 2005-м годом. В ней Трамп имел неосторожность нелестно отозваться о женщинах.