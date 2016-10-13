СРОЧНО
|17:41  Винник: Воронцову недостает хорошей выучки и школы, также у него слабые ноги |17:38  МИД РФ обвинил США в разрушении отношений с Россией |15:29  Силовики изымают документы в московском офисе «Башнефти» |14:38  Объявлены предварительные дата и место проведения поединка Поветкин – Стиверн |14:06  В Омске мужчина 10 лет жил с куском сверла в челюсти, который забыл стоматолог |13:57  Арбак Хачатрян: В Сирии появился новый серьёзный игрок |13:52  Медведев заявил, что Россия не может вечно жить в долг |13:41  МИД Великобритании: следует рассмотреть военное решение ситуации в Сирии |12:55  Мэттьюс первым в истории забросил четыре шайбы в дебютном матче в НХЛ |12:55  Мужчина избил и изрезал мать и ребенка в одном из домов Москвы за замечание |12:26  В России резко вырос объем ипотечного кредитования |12:02  Фьюри отказался от титулов чемпиона мира по боксу по версиям WBO, WBA и IBO |11:44  Россия дала кредит Индии на строительство АЭС |10:41  В Минэкономразвития признали, что меры господдержки автопрома неэффективны |10:20  Женщина, выпрыгнувшая из окна с сыном, оставила записку |10:02  Соглашение России с Украиной по нефтепродуктопроводам прекращено |09:32  Установлено точное местоположение крана, затонувшего у берегов Крыма |09:14  Жительница Омска выбросилась из окна вместе с 9-летним сыном |08:56  Империя Галицкого |08:56  Игнашевич, вернись! |08:54  А помните, как Павел Буре раскидывал финтами весь "Нью-Йорк?" |08:53  Хоккей для китайцев – как баскетбол для русских |08:48  Офсайд – это не про Россию |08:45  ЦБ РФ: импортные товары вскоре вырастут в цене |08:29  Немецкое отступление |08:26  На главной улице пожар |12.10 22:21  WikiLeaks: Хиллари Клинтон поставляла оружие террористам |12.10 21:55  Путин: США сорвали мирные договоренности по Сирии |12.10 21:02  Фунт стерлингов упал до исторического минимума |12.10 20:55  Мутко: Хотим открыть «Лужники» матчем с командой Аргентины или Бразилии

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

Кличко не смог сложить 13 и 3 (ВИДЕО)

13 октября 2016, 19:48 [ «АН-онлайн» ]

Кличко не смог сложить 13 и 3 (ВИДЕО)
фото: globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко вновь выставил себя на посмешище. Выступая в эфире украинского телевидения, бывший боксер продемонстрировал, что с математикой у него также туго, как с красноречием.

Кличко рассказал зрителям, что Германия безвозмездно предоставила Киеву 15 машин для уборки снега. По словам градоначальника, 13 автомобилей марки MAN, еще 3 - Mercedes.

Виталий Кличко известен тем, что постоянно попадает в разного рода курьезные ситуации. В мае «АН-онлайн» писали о том, что киевский мэр во время выступления на радио не смог выговорить слово «тоталитаризм». Ранее, в апреле, Кличко упал с велосипеда по пути на работу.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Американки жалуются на приставания Трампа

Американки жалуются на приставания Трампа

После скандала, разразившегося из-за грубых высказываний Дональда Трампа о женщинах, на эксцентричного миллиардера, претендующего на пост президента США, посыпались обвинения в домогательствах.

//Общество

Мизулина предложила осуществлять пожизненный надзор за педофилами

Мизулина предложила осуществлять пожизненный надзор за педофилами

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина внесла предложение осуществлять пожизненный надзор за педофилами с помощью электронных браслетов.

//Общество

Министерство образования проверит гимназию в Чайковском из-за случая с больной раком девочкой

Министерство образования проверит гимназию в Чайковском из-за случая с больной раком девочкой

В гимназии города Чайковский Пермского края Министерством образования и науки будет проведена проверка после случая с отчислением больной раком ученицы, на которую педагоги оказывали давление.

//В мире

Кличко не смог сложить 13 и 3 (ВИДЕО)

Кличко не смог сложить 13 и 3 (ВИДЕО)

Мэр Киева Виталий Кличко вновь выставил себя на посмешище. Выступая в эфире украинского телевидения, бывший боксер продемонстрировал, что с математикой у него также туго, как с красноречием.

//В мире

В Армении на российского военнослужащего напали с ножом

В Армении на российского военнослужащего напали с ножом

24-летний военнослужащий 102-й российской военной базы, которая дислоцируется на севере Армении в городе Гюмри, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Военному потребовалась срочная операция.

//Метеоновости

Синоптики сделали неутешительный прогноз на зиму

Синоптики сделали неутешительный прогноз на зиму

Сегодня синоптики дали неутешительный прогноз насчет грядущей зимы. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичам придется померзнуть - зима в столице будет холоднее предыдущей.

//Общество

В Кремле высказались о нападении на дочь Емельяненко

В Кремле высказались о нападении на дочь Емельяненко

В четверг, 13 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с нападением на несовершеннолетнюю дочь президента Союза ММА Российской Федерации Федора Емельяненко.

//Наука

В сети появилось удивительное видео восхода Земли на Луне ВИДЕО

В сети появилось удивительное видео восхода Земли на Луне ВИДЕО

В сети появилось поразительное видео, на котором запечатлен момент восхода земли из-за горизонта Луны. Кадры, на котороых также видна Венера, были сделаны японским лунным спутником под названием Kaguya.

//Шоу-бизнес

Капитан команды «Что? Где? Когда?» пришла на игру в аксессуаре для БДСМ (ФОТО)

Капитан команды «Что? Где? Когда?» пришла на игру в аксессуаре для БДСМ (ФОТО)

Любознательные пользователи соцсетей обратили внимание на необычное украшение, красовавшееся на шее у капитана команды «Что? Где? Когда?» Алены Повышевой. Подтвердить свои догадки не составило труда в интернете.

//Криминал

Ворованные Porsche подвесили на канатах в вагоне

Ворованные Porsche подвесили на канатах в вагоне

На границе России и Латвии таможенники обнаружили сразу четыре автомобиля Porsche. Их пытались провезти контрабандой под видом бытовой химии. Внедорожники нашли внутри вагона, наполненного чистящими средствами.

//В мире

Россиянина задержали в аэропорту Женевы по подозрению в терроризме

Россиянина задержали в аэропорту Женевы по подозрению в терроризме

Сотрудники женевского аэропорта задержали мужчину, подозреваемого в подготовке взрыва на борту российского авиалайнера. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение местной прокуратуры.

//Новости ADWILE

//Общество

Целый город остался без наличных

Целый город остался без наличных

Часть будущего воплощена правительством Татарстана совместно с системой Mastercard, Сбербанком и банком «АК Барс» в городе Зеленодольске. Он переведен на безналичные и бесконтактные расчеты.

//В мире

Генассамблея утвердила нового главу ООН

Генассамблея утвердила нового главу ООН

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш станет новым генсеком ООН с 1 января 2017 до 31 декабря 2021 года: сегодня Генеральная ассамблея утвердила его кандидатуру на этот пост. Пан Ги Мун уходит.

//В мире

Трамп признал бомбардировки Сербии со стороны США большой ошибкой

Трамп признал бомбардировки Сербии со стороны США большой ошибкой

Большой ошибкой мужа своего конкурента назвал кандидат в президенты США Дональд Трамп бомбардировки Сербии в 1999 году. Сегодня вышло его интервью белградскому изданию «Недельник» с критикой администрации США.

//Общество

Детей, изъятых в Финляндии у жительницы Петрозаводска, вернули в Москву

Детей, изъятых в Финляндии у жительницы Петрозаводска, вернули в Москву

Двое детей, ранее изъятые по решению финских властей, были возвращены в Россию и в данный момент находятся в специальном учреждении в столице. Старший ребенок также находится на российской территории с отцом.

//Спорт

Винник: Воронцову недостает хорошей выучки и школы, также у него слабые ноги

Винник: Воронцову недостает хорошей выучки и школы, также у него слабые ноги

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Даниил Винник поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча-реванша против чемпиона России по К-1 и чемпиона мира по тайскому боксу Евгения Воронцова.

//Общество

«Башнефть» не подтвердила информацию о выемке документов в ее офисах

«Башнефть» не подтвердила информацию о выемке документов в ее офисах

Ранее СМИ сообщали, что в компанию нагрянули силовики. Они стали изымать документацию не только в московском офисе «Башнефти», но и в уфимском. Представитель компании прокомментировал данные сведения.

//новости MIXADVERT.com

//Политика

МИД РФ обвинил США в разрушении отношений с Россией

МИД РФ обвинил США в разрушении отношений с Россией

Руководители Соединенных Штатов Америки продолжают разрушать отношения с Россией. Такова позиция МИД РФ, которую озвучила на сегодняшнем брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

//В мире

Украинский боевой вертолет сбит в ДНР

Украинский боевой вертолет сбит в ДНР

По словам лидера республики Александра Захарченко, вертолет пытался атаковать позиции вооруженных сил ДНР, однако был сбит и приземлился на украинской территории. О судьбе экипажа машины ничего не известно.

//В мире

Мальдивы покидают Содружество наций

Мальдивы покидают Содружество наций

Мальдивы объявили о том, что выходят из Британского содружества наций после предупреждения о возможной приостановке членства в связи с возвращением в уголовный кодекс государства смертной казни.

//В мире

В Таиланде траур: умер король

В Таиланде траур: умер король

Пхумипхон Адулъядет находился на троне дольше всех ныне живущих монархов в мире. И за свою жизнь сделал немало доброго для простых людей. В знак любви и уважения народ вышел на улицы с портретом своего короля.

//Общество

"НАШЕ время" ждет всех неравнодушных

"НАШЕ время" ждет всех неравнодушных

23 октября состоится финальный этап IV Всероссийского молодёжного фестиваля социальной рекламы "НАШЕ время", объединившего молодёжь России и других стран. Фестиваль "НАШЕ время" – это открытая дискуссионная и творческая площадка...

//Криминал

Дочь Емельяненко утверждает, что на нее напал человек со славянской внешностью

Дочь Емельяненко утверждает, что на нее напал человек со славянской внешностью

Дочь Федора Емельяненко, ранее госпитализированная с ушибом грудной клетки и брюшной полости, дала показания сотрудникам правоохранительных органов по поводу внешности напавшего на нее мужчины.

//Новости партнеров

//В мире

Порошенко жалуется, что Россия не отдаёт пленных

Порошенко жалуется, что Россия не отдаёт пленных

Россия блокирует процесс освобождения заложников, обусловленный Минскими соглашениями. Такую удивительную новость сообщил президент Украины Петр Порошенко французскому коллеге Франсуа Олланду по телефону.

//В мире

Вьетнам отказался размещать российскую военную базу

Вьетнам отказался размещать российскую военную базу

Спикер МИД страны отметил, что Вьетнам является нейтральным государством и намерен поддерживать этот статус и впредь. Поэтому согласия на размещение иностранных военных баз руководство Вьетнама давать не будет.

//Общество

Нобелевскую премию давали за вклад в мировую культуру, а не в американскую

Нобелевскую премию давали за вклад в мировую культуру, а не в американскую

Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе американскому музыканту Бобу Дилану.

//Наука

Ученые опровергли один из самых распространенных мифов о динозаврах

Ученые опровергли один из самых распространенных мифов о динозаврах

Ученый Франц Голлер и его коллеги из университета Юты в Солт-Лейк-Сити смогли установить, какие звуки издавали динозавры, благодаря найденным в Антарктиде останкам Vegavis iaai - предка современных птиц.

//В мире

В Китае отец случайно сломал шею своему ребенку

В Китае отец случайно сломал шею своему ребенку

Трагедию засняли камеры видеонаблюдения в одном из супермаркетов. Мужчина спокойно совершал покупки вместе со своим ребенком. Мальчик резвился, играл и тянул папу за руку. Как вдруг случилось непоправимое…

//Общество

Песков о возможном переходе на место Ушакова: мы находимся на своих местах

Песков о возможном переходе на место Ушакова: мы находимся на своих местах

Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что его кандидатура рассматривается в числе прочих претендентов на пост помощника президента Российской Федерации. Песков назвал эти сообщения слухами.

//Происшествия

Силовики изымают документы в московском офисе «Башнефти»

Силовики изымают документы в московском офисе «Башнефти»

В московский офис компании «Башнефть» сегодня нагрянули силовики. По данным источника в правоохранительных органах, следователи в настоящее изымают документы. С чем связаны эти действия, пока не известно.

//Общество

В РФ привезут американскую коллекцию одежды с изображением российского ОМОНа

В РФ привезут американскую коллекцию одежды с изображением российского ОМОНа

Соответствующими принтами, а также нашим триколором украсил джинсовки и толстовки один известный бренд. Коллекцию можно будет купить уже совсем скоро. Кстати, носит она, скорее, провокационный характер.

//Культура

Нобелевскую премию по литературе получил легендарный музыкант

Нобелевскую премию по литературе получил легендарный музыкант

В четверг, 13 октября, стало известно, что Нобелевская премия по литературе в этом году досталась легендарному американскому музыканту и писателю Бобу Дилану. Церемония вручения награды состоится 10 декабря.

//Спорт

Объявлены предварительные дата и место проведения поединка Поветкин – Стиверн

Объявлены предварительные дата и место проведения поединка Поветкин – Стиверн

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского боксёра Александра Поветкина, назвал предварительные дату и место боя против Бермейна Стиверна.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры