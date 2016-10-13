Мэр Киева Виталий Кличко вновь выставил себя на посмешище. Выступая в эфире украинского телевидения, бывший боксер продемонстрировал, что с математикой у него также туго, как с красноречием.

Кличко рассказал зрителям, что Германия безвозмездно предоставила Киеву 15 машин для уборки снега. По словам градоначальника, 13 автомобилей марки MAN, еще 3 - Mercedes.

Виталий Кличко известен тем, что постоянно попадает в разного рода курьезные ситуации. В мае «АН-онлайн» писали о том, что киевский мэр во время выступления на радио не смог выговорить слово «тоталитаризм». Ранее, в апреле, Кличко упал с велосипеда по пути на работу.