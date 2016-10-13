Россиянина задержали в аэропорту Женевы по подозрению в терроризме

Сотрудники женевского аэропорта задержали мужчину, подозреваемого в подготовке взрыва на борту российского авиалайнера. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение местной прокуратуры.

Сотрудники экстренных служб города Женевы получили сообщение о возможной бомбе на борту лайнера, принадлежащего компании “Аэрофлот”. Самолет, на борту которого находилось 115 человек, включая членов экипажа, должен был вылететь из Женевы в российскую столицу.

По предварительным данным, о том, что на борту самолета может находиться бомба, сообщили сотрудники аэропорта, оформлявшие билеты. В данный момент воздушное судно проверяют на наличие взрывчатых веществ. По подозрению в подготовке теракта задержан гражданин России.

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