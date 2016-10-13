Порошенко жалуется, что Россия не отдаёт пленных

Россия блокирует процесс освобождения заложников, обусловленный Минскими соглашениями. Такую удивительную новость сообщил президент Украины Петр Порошенко французскому коллеге Франсуа Олланду по телефону.

Как это может делать страна, не являющаяся прямым участником вооруженного конфликта, Порошенко не пояснил, однако пожаловался также на увеличение числа артиллерийских обстрелов со стороны ополченцев Донбасса и нехватку наблюдателей ОБСЕ, чтобы это фиксировать. Правда, в свою очередь, ополченцы обвиняют именно Киев в отказе от обмена пленных "всех на всех" согласно договору.

На днях Олланд стал «нерукопожатным» для украинских политиков и министров после заявления о порядке выполнения Минских соглашений, игнорируемым Украиной. Однако в телефонной беседе президенты нашли пункт, в невыполнении которого якобы виновата Россия. А также договорились продолжить беседу при встрече в «нормандском формате».

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