Саудовская Аравия неофициально призналась в обстреле траурной церемонии в Йемене

Как минимум, один из самолётов коалиции во главе с Саудовской Аравией всё-таки участвовал в нанесении ракетно-бомбового удара по траурной церемонии в Йемене, в результате чего погибли 140 человек и 525 ранено.

В неофициальном порядке Эр-Рияд признал причастность своих лётчиков к инциденту и одобрил запрос Великобритании об участии в его расследовании. Не исключено, что пилота обвинят в проведении атаки по собственной инициативе, а не по приказу командования.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн назвал возмутительным произошедший 8 октября авианалёт в йеменском городе Сане. И предложил специально создать международный независимый следственный орган для изучения нарушений прав граждан в Йемене, где продолжается эскалация насилия.

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