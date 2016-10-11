NASA: велик риск глобальной инопланетной бури

Пыльная буря может начаться на Марсе в самое ближайшее время. Последний раз подобное явление на Красной планете было зафиксировано в 2007-м. Тогда это чуть не обернулось ЧП. Ураган едва не вывел из строя оборудование, изучающее планету.

Теперь ученые, наученные неприятным опытом, пытаются предсказать подобные изменения на Марсе заранее, сообщает rg.ru. Так, по словам американских специалистов, пыльную бурю можно предвидеть.

Ученые выявили связь между штормом и вращением Марса по орбите, которая помогает зафиксировать начало катаклизма. И как раз подобный сигнал получен в этом году, что может свидетельствовать о начале глобального урагана в ближайшем будущем.