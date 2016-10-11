WikiLeaks: Семья Клинтонов чуть не довела подчиненную до самоубийства

Экс-руководитель благотворительного фонда семьи Клинтон Лора Грэм уже стояла на пороге гибели. Поздно ночью она остановила машину на краю водоема и опустила ногу на педаль газа, приготовившись в любой момент нажать на нее. И не исключено, что она бы это сделала. Похоже, женщину спасла случайность.

Не дозвонившись до психотерапевта, она набрала номер коллеги - Дага Бэнда, бывшего советника Билла Клинтона. К счастью, тот ответил, и Лора Грэм смогла выговориться, сообщает rg.ru. Экс-советник Клинтона описал все подробности этой истории и разговора с отчаявшейся коллегой в своей личной переписке, которую затем опубликовала WikiLeaks.



В письмах говорится, что Лора Грэм подверглась сильнейшему стрессу на работе. Проблемы женщины были связаны с Биллом Клинтоном, его дочерью Челси Клинтон и ее семьей. Женщина была доведена до такого состояния, что решила свести счеты с жизнью.