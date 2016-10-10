Весной будущего года социальная сеть "ВКонтакте" и компания Роскосмос совместными усилиями отправят космобота на Международную космическую станцию.

Об этом сегодня сообщили в официальном блоге соцсети, отметив, что весной 2017 года на МКС отправится капсула с умным космическим ботом Спотти. Он станет средством связи между экипажем станции и пользователями "ВКонтакте". Уточняется, что Спотти будет передавать на Землю снимки и видеозаписи всего, что происходит на МКС и за ее пределами.

Кроме того, космобот будет способен получать информацию от пользователей "ВК" и демонстрировать ее посредством проектора космонавтам.

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