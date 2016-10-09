Гей-насильник несколько дней измывался над грабителями, забравшимися в дом

Если бы грабители знали, чем закончится их очередной налет, они не только бы пересмотрели свои планы по выбору дома, но и навсегда, наверное бы, оставили опасную «профессию».

Когда двое воришек проникли в дом жителя Флориды, он случайно оказался дома. На беду грабителей хозяином жилища был известный в городе персонаж по прозвищу Человек-волк. Он тоже в свое время имел проблемы с законом, отсидев в тюрьме десять лет за изнасилование мужчин.

Повторить былые «подвиги» ему пришлось и сейчас, когда он встретил в собственном доме непрошенных гостей. Насильник не стал вызывать полицию, а сам расправился с отморозками. В течение пяти дней он насиловал грабителей, пока соседи не обратили внимание на крики. Прибывшие на вызов полицейские застали двух несчастных в жутком состоянии, передает РенТВ, ссылаясь на американские источники. Какое наказание понесут стороны за свои преступления, не сообщается.