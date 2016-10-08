Студента отчислили за вопрос Петру Порошенко

Саркастическое предположение ряда СМИ, что студенту Киевского национального университета имени Тараса Шевченко даром не пройдёт его неприятный вопрос президенту Порошенко, похоже, оказалось правдой: отчислили.

«Петр Алексеевич, а когда вы своих детей в АТО отправите?» спросил он (имя не сообщается) руководителя страны, фотографировавшегося со студентами фойе. Незадолго до вопроса Порошенко пожелал студентам со сцены послужить хоть год на фронте на Донбассе. В ответ он назвал парня троллем и заявил, якобы старший сын уже воевал в зоне «антитеррористической операции» (хотя до сих пор никому неизвестно, где именно), а младшему всего 14 лет. И порекомендовал 22-летнему дерзкому украинцу самому отправиться служить.

Вероятно, после отчисления придётся.

Читайте также:

Порошенко: призывники больше не будут служить в зоне АТО

Порошенко рассказал о потерях украинцев из-за конфликта на Донбассе