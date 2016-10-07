Германия может ввести новые санкции против России из-за Сирии

Германские власти рассматривают вопрос введения новых санкций в отношении России. Причина – ситуация в Сирии.

Представитель Бундестага Норберт Реттген заявил, что в сирийском городе Алеппо в настоящее время совершаются военные преступления. Ответственность за них, по словам немецкого парламентария, несет, прежде всего, РФ, поэтому Европа должна на нее воздействовать.

Ввести против Москвы ограничительные меры в связи с сирийской войной некоторое время назад планировали и в США. Как писали «АН-онлайн» накануне, администрация президента Соединенных Штатов Барака Обамы попросила Конгресс повременить с рассмотрением этого вопроса.

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