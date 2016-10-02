Россию обвиняют в обстреле госпиталя в сирийском Алеппо

Россию обвинили в обстреле госпиталя в сирийской провинции Алеппо, в результате атаки погибли не менее двух пациентов. Госпиталь, известный под именем Сахур, полностью разрушен.

По данным местных повстанцев и спасателей, авиация ВКС России вместе с правительственными войсками Башара Асада нанесли массированные удары по Алеппо, удерживаемому оппозицией, передает Reuters.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро назвал обстрелы госпиталя в Алеппо "военным преступлением" и призвал созвать заседание Совбеза ООН. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал как можно скорее остановить бомбардировки Алеппо. "Те, кто хотят воевать с террористами, не атакуют госпитали", - написал глава МИД Германии в соцсети.

Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель назвали бомбежки Алеппо "варварскими". Генсек ООН Пан Ги Мун расценил происходящее в Алеппо как военное преступление.

Новости по теме "В мире"

Новости дня