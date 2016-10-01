Савченко в зоне АТО принимала участие в секс-оргиях - WikiLeaks

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На Новолипецком меткомбинате погибли два человека. Обрушилась стена
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В Москве задержали мужчину, ворвавшегося в синагогу с канистрой бензина
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В Шотландии разбился автобус с болельщиками ФК "Рейнджерс", много раненых
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На северо-востоке Москвы полыхает пожар: горят гаражи
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Медведев - регионам: Вы там мобилизуйтесь и держитесь
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Голодец: уровень бедности в России устойчиво растет с 2014 года
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В аварии под Кемерово погибли семь человек
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В Германии опять бьют мигрантов
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В Новосибирске подростки избили бомжа и разместили в интернете "видеоотчет"
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Путин поздравил Китай с 67-й годовщиной образования республики
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Алексей Пушков резко ответил американскому дипломату на его выпад против Путина
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Жители подмосковной Дубны пожаловались на резкий запах ацетона в воздухе
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Медведев уверен: рост российской экономики начнется с 2017 года
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В Подмосковье на Ярославском шоссе пробка из-за смертельного ДТП
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Южная Корея - Северной: Бегите к нам!
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В Норвегии спасли россиянина, унесенного в море, но он умер в больнице
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Госдеп США признал, что не бомбил террористов из гуманных соображений
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МВФ включил китайский юань в корзину валют
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Боксер, после боя с которым скончался Майк Тоуэлл, выразил свои соболезнования
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Боксер Майк Тоуэлл скончался после нокаута
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Президент Филиппин сравнил себя с Гитлером: МИД Германии требует объяснений
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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и в валюте
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Европарламент назначил экстренное совещание по Сирии
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