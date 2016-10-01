Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за крушение малайзийского пассажирского самолета "Боинг-777", сбитого на юго-востоке Украины в июле 2014 года.

28 сентября международная следственная группа в Нидерландах обнародовала отчет о расследовании крушения самолета, выполнявшего рейс номер МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

В докладе следователей говорится, что зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен в Донбасс из России, сбил самолет "Боинг" и увезен обратно.

В интервью ведущему ВВС Стивену Сакуру Сергей Ларов сказал, что Россия сначала дождется обнародования окончательных результатов расследования, так как следователи пока не назвали имена подозреваемых.

"Принести извинения за что?" — задал вопрос Сакуру Лавров.

Пассажирский "Боинг-777" упал 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. Погибли 298 человек. На борту находились в основном подданные Нидерландов.

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