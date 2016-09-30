Парижский автосалон начинает зажигать

В Париже открылся один из крупнейших мировых автосалосалонов. В течение более двух недель посетителям предстоит знакомиться с новшествами автоиндустрии. Первые два дня, по традиции, зарезервированы для прессы. Что же стало отличием нынешней выставки достижений мировой автоиндустрии?

Среди значимых новинок присутствуют такие, как впечатляющий концепт Renault Trezor, концепт BMW X2, модель пятого поколения Land Rover Discovery, Mitsubishi GT-PHEV, электрический хэтчбек от Volkswagen, Audi Q5, хот-хэтч Civic Type R от Honda и др.

Впрочем, реальным отличием нынешнего салона, несморя на значительное число новинок в том числе и электромобилей, неожиданно стало общее ощущение ослабления позиций этого направления.

Если на предыдущем салоне прорыву авто на экологически чистой обновляемой энергии было отдано огромное пространство, где можно было зарезервировать тест-драйв и сравнить модели различных компаний-лидеров данного направления, то в этот раз площадка электромобилей оказалась заметно урезанной, да и опробовать предлагалось весьма ограниченное число авто. Складывалось впечатление, что набирающее обороты экологическое направление как бы наткнулось на какое-то невидимое препятствие.

В разговоре со специалистами корреспондент «АН» получил косвенное подтверждение этому предположению. Как выяснилось, одна из основных проблем - обеспечение авто нового поколения достаточным числом аппаратов для зарядки батарей - неожиданно зависла. Многие владельцы автозаправочных станций во Франции, на которые был расчет, оказались против размещения электрозаправочных панелей на своей территории. Что стало тому причиной, оставалось только догадываться. Однако о скором и массовом переходе на авто нового поколения во Франции сегодня речь, похоже, еще не идет, несмотря на все усилия, предпринимаемые правительством страны.

Другой интригой парижского автосалона 2016 стало появление на нем абсолютно нового стенда - «Voitures noir» («Черные автомобили»), представлающие транспорт VTC - аренда авто с водителем.

Приглашенные организаторами в числе трех исключительных участников Автосалона 2016 «Черные автомобили» вызвали особый интерес посетителей. И не только своим экзотическим названием.

Конкуренты такси, совсем недавно вызвавшие массовые манифестации таксистов в Париже, да и сами заметно поучавствоввшие в ответ в акциях протеста, в этот раз решили сменить формат своих действий и донести информацию о качественно новом сервисе здесь, на одной из самых крупных мировых площадок автобизнеса.

К слову о сервисе. На стенде «Voitures noir» можно было и подстричься, и почистить ботинки у специалистов. Ну и, само собой, перекусить (перекусывали, по традиции, в первые дни выставки на всех стендах). Все было обставлено шикарно - c намеком на потенциальных клиентов из числа ВИП.

Впрочем, несмотря на улыбки и сиюминутную готовность угодить посетителям, у организаторов стенда все-таки чувствовалось небольшое напряжение. А вопрос корреспондента «АН» нет ли у них опасений в организации ответной акции со стороны таксистов как бы повис в воздухе..

Первые два дня, зарезервированных для прессы и ВИП, представителям стенда можно было расслабиться, но начиная с субботы, когда двери открыли для широкой публики, им, очевидно, предстояло провести в условиях повышенного напряжения.

Необходимость повышенного напряжения начиная с выходных дней, похоже, становилось основным требованием и у парижской полиции. Сцены горящих покрышек, подоженных манифестантами на заблокированном парижском кольце в борьбе между такси и VTC были еще слишком свежи. А уж в условиях, осложненных опасностью террористической угрозы, повторение ситуации было абсолютно недопустимо.

Впрочем, все тягостные опасения остались за кадром. Атмосфера праздника доминировала на всех площадках автосалона. А с присутствующими через стенд развлечениями, представляющими новинки производителей в формате 3D, автосалон в этот раз просто напоминал большой парк аттракционов, включивший двухнедельное зажигание.









































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