Рим отказался принять ОИ-2024

Городской совет столицы Италии проголосовал 29 сентября за отзыв заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. За соответствующую резолюцию высказались большинство членов совета.

Совет поддержал озвученное ранее решение мэра Рима Вирджинии Раджи отказаться от кандидатуры на проведение ОИ, передает ТАСС. Собственно, голосование было формальным: соратники мэра и сторонники "Движения "5 звезд" всегда были против Олимпиады.

Сама мэр Раджи под шквал критики объясняла свое решение тем, что дорогостоящее спортивное мероприятие не является приоритетом для столицы, где еще не решены бытовые и коммунальные проблемы.

В случае выбора столицей Олимпиады Рим мог получить прямых инвестиций до 7 млрд евро и создать 40 тыс. дополнительных рабочих мест.

Город, который примет ОИ-2024, будет объявлен 13 сентября 2017 года в Лиме (Перу). На право проведения Игр претендуют Лос-Анджелес, Париж и Будапешт.