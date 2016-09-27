Украинский президент Петр Порошенко пытался приобрести телеканал "112 Украина". Об этом журналистам сообщил объявленный в розыск подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко из Лондона.

Такое пожелание прозвучало в мае 2015-го года. Как отметил Онищенко, переговоры о покупке затянулись по финансовым причинам. Для снижения цены на канал Нацсовет по телевидению объявил серию предупреждений по лицензии и попытался отозвать ее через суд, пишут украинские СМИ.

Как стало сегодня известно, dладелец украинского телеканала "112.Украина" Андрей Подщипков заявил, что попросил политического убежища в Бельгии из-за "политического давления" в стране.

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