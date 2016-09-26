Комитет Европарламента поддержал отмену виз для украинцев и грузин

Обещаемый два года властями Украины народу безвизовый режим всё-таки стал на шаг ближе. Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за его предоставление.

«За» проголосовали 38 представителей, 4 против, 1 воздержался.

За минувшие после Евромайдана два года ЕС осуществил визовую либерализацию для ряда государств Африки и Азии, но не Украины. Хотя еще в декабре 2015 года комитет заявлял, что добивающаяся ассоциации с ЕС Украина и Грузия выполнили необходимые условия для предоставления безвизового въезда их гражданам.

Комитет Европарламента - это одно, а как проголосуют в целом Европарламент и Совет ЕС, станет известно только в следующем месяце.

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