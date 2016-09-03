Евросоюз может отменить визы для украинцев и грузин в ближайшие недели

Граждане двух бывших советских республик - Украины и Грузии - в скором времени могут получить возможность ездить в Европу без виз. Представитель Евросоюза Йоханнес Хан сообщил сегодня журналистам, что решение по введению безвизового режима будет принято в ближайшие недели. Назвать конкретную дату Хан затруднился.

С подобным заявлением ранее выступил и украинский лидер Петр Порошенко. По его словам, до наступления долгожданной либерализации визового режима с ЕС остались «считанные недели». Также Порошенко надеется на получение финансовой помощи от Евросоюза, которая необходима для проведения реформ в «незалежной».

Стоит отметить, что изначально европейские чиновники планировали ввести безвизовый режим для Украины и Грузии этим летом, однако затем сроки передвинулись на осень.

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