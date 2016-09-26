Стало известно, какие наркотики принимал Гитлер

Книга The Total Rush немецкого писателя Нормана Олера рассказывает об употреблении Адольфом Гитлером и его приближенными различных видов наркотиков. С 1933 года Германия находилась под воздействием метамфетамина.

Метамфетамин был разработан немецкими фармацевтами из компании Temmler Werke. В то время его называли первитином. Его стали использовать люди различных профессий. Это были, актёры, инженеры, секретари. Одна кондитерская фирма добавляла метамфетамин в шоколад.

Для немецких солдат были выданы 35 млн доз "таблетки храбрости". По мнению автора книги, благодаря первитину, немцы захватили Францию.

Сам Гитлер также употреблял наркотики, получая от личного врача Теодора Гилберта Морелля в 1941 году Eukodal (оксикодон), вызывающий сильную эйфорию и обладающий обезболивающим эффектом.

К концу своей жизни, по мнению автора, Гитлер был законченным наркоманом, сочетая оксикодон с высокими дозами кокаина.

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