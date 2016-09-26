Британские спецслужбы заявили, что вычислили российских хакеров

Радиоэлектронная разведка Центра правительственной связи Великобритании заявила о предотвращении кибератаки со стороны хакеров Fancy Bears, которые, как считают в британской разведке, связаны с Москвой.

К противостоянию с хакерами британская разведка стала готовиться после попыток якобы российских хакеров повлиять на ход выборов в Соединенных Штатах. Хакеры разместили в доказательство своих возможностей на сайте DC Leaks скан паспорта первой леди США Мишель Обамы.

В 2015 году хакерам Fancy Bears удалось провести кибератаку на французский телеканал TV5 Monde. Британцы проанализировали эту атаку и обнаружили, как заявляется, российский след. Интернет-преступники называли себя «Киберхалифат» и заявляли, что действуют от лица ИГ (террористическая группировка, запрещена в России).

Когда «рука Москвы» была распознана, британские спецслужбы раскрыли намерения российских хакеров взломать серверы правительства Соединенного Королевства. В Великобритании предупредили все телеканалы о необходимости усилить меры безопасности и защитили все правительственные серверы.