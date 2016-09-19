Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила сегодня после своей поездки во Львов, что жители города очень разочаровались в политиках, пришедших к власти на Украине в результате Майдана.

"Такого количества слез, проклятий и безнадежности я не видела никогда! Я впервые услышала требование о том, что если демократические силы, которые при власти сейчас, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают "злочинну владу" [преступную власть], которая делала для людей лучше", — отметила Тимошенко.

Юлия представила, как возмущены жители других регионов, если такое творится на западе страны. Об этом она сказала в понедельник, 19 сентября, на заседании согласительного совета Верховной Рады.

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