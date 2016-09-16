Хакеры продолжают разоблачения WADA: новый список грехов
16 сентября 2016, 20:42 [ «АН-онлайн» ]
Новый список спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на допинге и при этом избежавших дисквалификации, опубликован командой хакеров, которая взломала базы данных WADA.
В списке - 11 спортсменов из пяти стран: Великобритании, Дании, Австралии, Испании и Германии.
Файл каждого атлета снабжен документом, похищенным из базы данных WADA. Из документов следует, например, что чемпионка Олимпиады по боксу британка Никола Адамс принимала три вида запрещенных препаратов по медицинским показателям, а «золотая» и «бронзовая» чемпионка в плавании, испанка Мирея Бельмонте принимала инханатлон, и тоже разрешенный врачами и «не замеченный» в Рио-де-Жанейро.
В список также попали Лора Тротт (чемпионка в велоспорте), Шивон Мари ОʼКоннор, Оливия Карнеги-Браун (чемпионы в академической гребле), пловчиха Джанетт Оттесен и другие. Есть в списке и те, что медалистами не стали, но в Олимпиаде поучаствовали.
Напомним, 13 сентября хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные, полученные ей в результате взлома системы ADAMS.