Хакеры продолжают разоблачения WADA: новый список грехов

Новый список спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на допинге и при этом избежавших дисквалификации, опубликован командой хакеров, которая взломала базы данных WADA.

В списке - 11 спортсменов из пяти стран: Великобритании, Дании, Австралии, Испании и Германии.

Файл каждого атлета снабжен документом, похищенным из базы данных WADA. Из документов следует, например, что чемпионка Олимпиады по боксу британка Никола Адамс принимала три вида запрещенных препаратов по медицинским показателям, а «золотая» и «бронзовая» чемпионка в плавании, испанка Мирея Бельмонте принимала инханатлон, и тоже разрешенный врачами и «не замеченный» в Рио-де-Жанейро.

В список также попали Лора Тротт (чемпионка в велоспорте), Шивон Мари ОʼКоннор, Оливия Карнеги-Браун (чемпионы в академической гребле), пловчиха Джанетт Оттесен и другие. Есть в списке и те, что медалистами не стали, но в Олимпиаде поучаствовали.

Напомним, 13 сентября хакерская группа Fancy Bears опубликовала данные, полученные ей в результате взлома системы ADAMS.