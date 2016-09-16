Появились подробности взрыва во французском Дижоне

Днем в пятницу, 16 сентября, в СМИ появились подробности о взрыве во французском Дижоне.

Согласно последним данным, в результате взрыва газа в жилом доме пострадали не менее семнадцати человек. Как сообщает телеканал BFM, все они были извлечены из-под завалов, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое. Прокурор Дижона Мари-Кристин Таррар уточняет, что причиной трагедии могла стать случайная утечка газа или же попытка самоубийства одного из жителей, которая и привела к взрыву.

Мэр города Франсуа Ребсамен отметил, что данный взрыв "не имеет ничего общего" с террористическими действиями.

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