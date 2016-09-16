Во Франции прогремел мощный взрыв

В центре французского города Дижон утром в пятницу, 16 сентября, прогремел мощный взрыв.

Согласно последней информации, происшествие случилось сегодня около 9.15 по местному времени (10.15 по московскому). Как сообщает портал francetvinfo, часть здания обрушилась, стены разрушены полностью, вследствие чего множество человек были ранены.

В настоящий момент на месте взрыва работают спасатели, которые извлекают людей из-под завалов. Устанавливается точная причина случившегося.

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