Первая партия нового iPhone была раскуплена до старта продаж

Американская компания Apple сообщила о том, что первая партия нового iPhone 7 Plus была распродана еще до начала официальных продаж в магазинах.

Представители Apple уточнили, что уменьшенный вариант iPhone 7 в черном цвете также полностью распродан, передает агентство Reuters. Отмечается, что те покупатели, которые 16 сентября не смогут приобрести в магазинах смартфон, получат возможность оставить заказ на новую модель, в частности, посредством интернета.

Напомним, что завтра в Европе и США начнутся продажи нашумевшего гаджета iPhone 7. Старт продаж на территории РФ назначен на 23 сентября.

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