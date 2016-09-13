Автомобиль протаранил в Швеции дерущуюся толпу

В шведском городе Болльнес на днях произошла массовая драка между двумя десятками сборщиков ягод.

В какой-то момент в толпу дерущихся, вооруженных палками и топорами, врезался легковой автомобиль. Местное издание Aftonbladet уточняет, что в ходе наезда машины пострадали четыре человека, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии.

Виновник аварии, которым оказался 25-летний местный житель, скрылся с места случившегося, сейчас его разыскивает полиция.

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