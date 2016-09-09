Американский самолет-разведчик вновь подлетел к границам Крыма

Патрульный самолет ВМС США был заметен у границ российского Крыма.

Согласно последним данным, самолет-разведчик P-8A Poseidon летел через Грецию и Болгарию, вследствие чего он должен был пролететь западнее полуострова. Отметим, что эта модификация воздушного судна создана для поиска и уничтожения подводных лодок. Как сообщает ФАН, ссылаясь на данные источника, в настоящий момент летательный аппарат выполняет задание в акватории Черного моря.

Ранее на этой неделе самолеты ВМС США несколько раз приближались к границам РФ с выключенными транспондерами.

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