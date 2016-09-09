Обама заявил, что он в ужасе

Американский лидер Барак Обама заявил, что он пребывает в состоянии ужаса.

Такое сильное впечатление на президента США производит регулярно поступающая от ученых информация о глобальном потеплении. В интервью изданию The New York Times, Обама признался, что данные о климатических изменениях в мире приводят его в ужас.

Лидер Штатов уточнил, что это медленный процесс, а не внезапное катастрофическое событие, вследствие чего люди не ощущают и не видят изменений. По мнению политика, нынешние тенденции говорят о том, что по всему миру грядут серьезные разрушения.

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