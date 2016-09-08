СМИ: США выдвинули РФ последнее предложение по Сирии

Америка сделала России "последнее предложение" по достижению сирийского соглашения.

Об этом пишет The Washington Post. Как сообщают авторы публикации, от Москвы ждут ответа в ближайшие дни.

Предложение США включает в себя достижение перемирия на всей территории Сирии, обеспечение гуманитарного коридора, прекращение полетов авиации Сирии и совместную российско-американскую воздушную кампанию по позициям боевиков.

Что будет делать Вашингтон, если Москва откажется и к соглашению прийти не удастся - пока неизвестно.

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Пентагон: Россия и США пока не могут договориться по Сирии

