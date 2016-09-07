Минобороны прокомментировало сообщение Пентагона о перехвате самолета США

Самолеты США после приближения российских истребителей резко меняли курс и улетали в противоположную от границы РФ сторону, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как отметил Конашенков, российские пилоты при попытке самолетов США приблизиться к государственной границе действовали в соответствии с международными правилами совершения полетов. Самолеты-разведчики США были без включенных транспондеров.

Ранее сообщалось, что российский истребитель провел "небезопасный и непрофессиональный перехват" американского военного самолета во время его регулярного патруля над Черным морем, между двумя самолетами было несколько взаимодействий.

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