Российский истребитель провел "небезопасный и непрофессиональный перехват" американского военного самолета во время его регулярного патруля над Черным морем, между двумя самолетами было несколько взаимодействий.

Одно из взаимодействий российского Су-27 и американского патрульного самолета P-8 признали небезопасным, сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников в оборонной сфере.

Подробности пока неизвестны. Официальных комментариев от Пентагона и Министерства обороны не поступало.

Вчера сообщалось, что пять американских самолетов-разведчиков и один немецкий приближались к границам России на Черном и Балтийском морях и к базам в Сирии, передали западные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации.