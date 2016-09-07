Ученые: собаки понимают нашу речь

Исследователи из Будапештского университета ставят точку в многолетних спорах о том, понимают ли собаки человеческую речь. Понимают! Ученые опытным путем выяснили: псы понимают смысл сказанных слов.

Ученые взяли для исследования 11 собак, приучив их не бояться медицинской техники, и надели на них наушники, в которые подавали голос хозяина. С одинаковой интонацией хозяин говорил своему псу похвалу и нейтральные слова: "хороший мальчик", "молодец", "умная собака", "однако", "тем не менее" и др. Томограф фиксировал, как мозг животного реагирует на сказанное.

Вывод поразил исследователей: мозг собаки реагировал на сказанное в точности как мозг человека! При обработке речи наша левая половина мозга распознает значения слов, а правая - интонацию, - вот и собак все аналогично, пишет "Российская газета".

В свою очередь ученые из Университета Эмори (США) выяснили, что собаки ради ласки и внимания хозяина готовы отказаться от пищи или в корне поменять рацион.