Оригинальный способ привлечь туристов придумали в словенском городе Жалец. Всего за 350 тысяч евро в городе построили первый пивной фонтан в Европе. Пиво сварено из местного хмеля, который выращивается в округе.

Жители городка и иностранные туристы смогут попробовать различные сорта пива, но это будет не бесплатное удовольствие. Все желающие, заплатившие шесть евро, получают специальный стакан с микрочипом. В этот стакан можно будет пять раз налить пиво из пяти разных кранов.

Мэр города Жалец Янко Кос уже отметил поразительный интерес к этой достопримечательности.

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