Жители Новой Зеландии ленятся, власти приглашают трудолюбивых россиян

Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил, что зеленой стране необходимы мигранты, так как местные жители в большинстве своем ленивые наркоманы.

Местные СМИ задали министру вопрос о том, почему в Новую Зеландию прибывает столько мигрантов, тогда как у 200 тыс. местных жителей нет работы.

На это Кей ответил, что некоторые местные не пройдут тест на содержание наркотиков в крови, некоторые не появляются на работе, некоторые жалуются на проблемы со здоровьем, и это могут подтвердить работодатели.

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