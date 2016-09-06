Более 20 вузов РФ вошли в список лучших университетов мира

Компанией Quacquarelli Symonds (QS) опубликован международный рейтинг лучших университетов 2016 года. В престижный топ попали сразу 22 российских вуза.

Лучшим российским университетом, как и в прошлом году, стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Он оказался на 108 строчке рейтинга.

На две строчки по сравнению с прошлым годом опустился Санкт-Петербургский государственный университет - он занимает 258-е место. В топ-300 также вошел Новосибирский государственный университет — 291-е место (плюс 26 позиций).

Также в десятке лучших российских вузов оказались МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический университет, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Томский государственный университет, Томский политехнический университет, а также МИФИ и Высшая школа экономики.