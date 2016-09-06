Американская компания Shout! Factory купила права на показ двух полнометражных российских мультфильмов: "Смешарики. Легенда о золотом драконе" и "Смешарики. Начало".

Мультфильмы будут показывать в кинотеатрах США, также их можно будет посмотреть в интернете. Американское название франшизы - "Кикорики" ("Kikoriki"). Также ленты будут выпущены на цифровых носителях.

Вице-президент Shout! Factory заявил, что в компании "Смешариков" очень любят, ведь эти мультфильмы - отличные комедии со вкусными персонажами, умными историями, мягкой сатирой и качественной анимацией. Он также добавил, что американской аудитории юмор российских мультиков будет понятен.