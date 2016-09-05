На далекой комете обнаружен спутник Земли, потерянный год назад

Два года назад этот космический аппарат устроил сенсацию, преодолев за 10 лет более 6 млрд километров и приземлившись на далекой комете Чурюмова-Герасименко (67P). Год назад связь со спутником была утеряна.

Европейское космическое агентство сообщает об обнаружении первого в истории космического аппарата «Фила», который смог достичь кометы. Изображение потерянного модуля было обнаружено на снимках космического аппарата "Розетта", который находится вблизи кометы.

Через три дня после своей исторической посадки в 2014 году, "Фила" перстал выходить на связь, а в июне 2015 года вдруг стал подавать сигналы, но через несколько недель вновь пропал из эфира.

Астрономы говорят, что комета Чурюмова-Герасименко удаляется все дальше от Солнца и связь с модулем вряд ли восстановится.